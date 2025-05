La Tunisie se tient aux côtés des pays arabes dans la lutte contre les tentatives visant à les déstabiliser, et rejette fermement toute ingérence étrangère, a déclaré le deuxième vice-président du parlement, Anouar Marzouki.

L’ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes constitue une atteinte à leur souveraineté et ne peut qu’accroitre les tensions et menacer la paix et la sécurité dans la région et dans le monde, a-t-il dit, lors des travaux du 38e Congrès de l’Union interparlementaire arabe, organisé à Alger du 2 au 4 mai 2025 sous le thème: “Le rôle de l’Union interparlementaire à la lumière des mutations régionales et internationales”.

Selon un communiqué de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), publié, dimanche, le congrès a pour objectif de renforcer l’action arabe commune en vue de servir les intérêts des peuples arabes et répondre à leurs attentes en matière de sécurité, de stabilité et de développement.

Anouar Marzouki qui a donné lecture de l’allocution du président de l’ARP, Brahim Bouderbal, a réaffirmé la position de principe, constante et inébranlable de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne et de la lutte légitime des Palestiniens pour recouvrer leurs droits inaliénables, dont celui d’établir leur propre Etat indépendant avec pour capitale al-Qods.

Anouar Marzouki a conduit la délégation parlementaire tunisienne à Alger, composée aussi de l’assesseur chargé de l’information et de la communication, Abdelkader Ben Zineb, ainsi que de Badreddine Gammoudi, membre de la commission de l’organisation administrative, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Renforcer l’action arabe commune pour servir les intérêts des peuples arabes et répondre à leurs attentes

Face à cette situation grave et tragique, jamais observée depuis la Seconde Guerre mondiale, a souligné Marzouki, il est impératif de poursuivre les efforts communs et d’intensifier les actions pour inciter les parlements frères et amis, les conseils, unions parlementaires régionales et internationales, ainsi que toutes les personnes éprises de justice et de paix dans le monde, à intervenir pour mettre fin aux crimes de guerre et au génocide que commet quotidiennement l’entité sioniste à l’encontre des enfants, des femmes et des personnes âgées dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et à dévoiler ses plans actuels de déplacement forcé et de liquidation de la cause palestinienne dans un silence international assourdissant.

Il a insisté sur la nécessité d’assurer rapidement une protection internationale pour le peuple palestinien, de se tenir à ses côtés, et de tirer profit de la mobilisation de l’opinion publique internationale en faveur de sa cause juste, pour mettre fin à une injustice qui perdure depuis près de huit décennies.

Le premier vice-président de l’ARP a formulé le souhait d’adopter une position arabe unifiée et ferme pour défendre les droits palestiniens et des arabes et faire face aux dangers qui menacent la nation arabe.

“Il faut penser aux générations futures, à défendre leur identité, les valeurs arabo-musulmanes et à se focaliser sur le développement, le progrès et la prospérité”, a-t-il dit.

Et d’ajouter: Nous ne pourrons protéger nos intérêts, défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale qu’en unissant nos efforts et en renforçant notre solidarité, dans un contexte international marqué par les conflits, les guerres et une concurrence exacerbée entre les différents blocs économiques.

Selon un communiqué de l’Assemblée des représentants du peuple, Anouar Marzouki, a également participé, vendredi, à une réunion de concertation qui a réuni le président de l’Assemblée populaire nationale algérienne et président de l’Union parlementaire arabe, Brahim Boughali, et les présidents de parlements et de délégations.

Les membres de la délégation tunisienne ont également pris part, vendredi, aux travaux du comité exécutif de l’Union parlementaire arabe, ainsi qu’aux réunions des différentes commissions.

Les travaux de la deuxième journée seront consacrés à l’adoption du plan d’action et du budget de l’Union pour l’exercice 2025 et à la remise des Prix de l’excellence parlementaire arabe, et sanctionné par l’élaboration de la Déclaration finale et l’adoption des recommandations issues du congrès.