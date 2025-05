Le Real Madrid affronte le Celta Vigo ce dimanche 4 mai à 14h00 au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la 34e journée de Liga.

Battu en finale de la Coupe du Roi le week-end dernier par le FC Barcelone (2-3 après prolongation), le Real traverse une période délicate. Les critiques fusent, notamment à propos de la pression exercée sur le corps arbitral, et la menace d’une saison sans trophée plane sur la Maison Blanche. Actuellement en course pour conserver son titre de champion d’Espagne, le club madrilène n’a cependant plus totalement son destin entre les mains.

Face à cette situation, une victoire face au Celta Vigo est indispensable, d’autant plus que le Real se déplacera ensuite à Montjuic pour un Clasico décisif face au Barça. Le Celta, de son côté, réalise une saison solide. Septième avec 46 points (13 victoires, 7 nuls, 13 défaites), le club galicien reste en lice pour décrocher une place en Coupe d’Europe (Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence).

La rencontre sera diffusée en direct ce dimanche 4 mai à 14h00 sur beIN Sports 1.