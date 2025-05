Les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et Malte, ainsi que les moyens de les développer, ont constitué les principaux axes de la rencontre tenue mercredi entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et l’ambassadeur de Malte en Tunisie, Joseph Zammit, au siège du ministère.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a souligné l’importance d’intensifier le rythme des échanges et de visites de haut niveau entre les responsables des deux pays et de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, notamment la 12e session de la commission mixte tuniso-maltaise. Il a également insisté sur la nécessité de dynamiser les relations économiques et de renforcer le cadre législatif encadrant la coopération bilatérale dans divers domaines, selon un communiqué publié par le ministère.