La troisième édition de la manifestation “Un monument… et enfants” se tiendra les 3 et 4 mai prochains au Palais Abdellia à La Marsa et au palais Ksar Saïd au Bardo.

Organisé par le Centre des arts, de la culture et des lettres “Palais Essaâda” en partenariat avec le Centre international de la culture et des arts “Palais Abdellia”, cet événement s’inscrit dans le cadre de la 34ème édition du Mois du patrimoine.

Les jeunes participants auront l’occasion de découvrir ces monuments historiques à travers diverses activités éducatives, culturelles et récréatives visant à sensibiliser à l’importance du patrimoine et à sa préservation.

Le Mois du patrimoine se déroule annuellement du 18 avril au 18 mai dans tous les gouvernorats tunisiens, avec pour objectif de valoriser et promouvoir le riche patrimoine national qui témoigne d’une civilisation historique présente dans l’ensemble des régions du pays.