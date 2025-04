L’archère tunisienne Roua Abdelkader a décroché, mardi, la médaille d’or de l’arc olympique de la catégorie U21 (individuel), dans le cadre de la 14e édition du championnat arabe de tir à l’arc, qui se déroule actuellement à Bir Bouregba.

La médaille d’argent est revenue à la Saoudienne Lina Almenjem, tandis que celle de bronze a été obtenue par sa compatriote Aya Filimben AS et l’Emiratie Noura Mezmi.

La compétition qui se poursuit jusqu’au 3 mai dans le stade feu Tahar Zayani de Bir Bouregba, réunit les catégories seniors, U21 et U18 (hommes et dames), avec la participation de la Tunisie (pays hôte), l’Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Emirats Arabes Unis, l’Irak, le Maroc, l’Algérie, la Libye et l’Egypte.

La Tunisie est représentée par 14 archers (9 hommes et 5 femmes). Il s’agit de : Ibrahim Aleya, Omar Beyazid, Yassine Messoudi, Firas Ayachi, Belgacem Mekki, Rayen Bekalti, Belgacem Berrich, Sassi Khalil, Raed Hamza, Imen Tayach, Aroua Ben Dokhane, Ritej Chaieb, Roua Abdelkader et Maissa Betbout.

Le programme de ce championnat comprend des épreuves en individuel, par équipes et en équipes mixtes, dans les catégories arc classique (olympique) et arc à poulies (compound).