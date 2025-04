L’association tunisienne “Lab’ess” (Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire) lance un appel à candidature aux porteurs de projets dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation durable, qui respectent l’environnement .

Il leur offre la possibilité de rejoindre la 13ᵉ promotion d’incubation du Lab’ess et de bénéficier d’un accompagnement sur mesure, de formations spécialisées, et d’un financement pouvant aller jusqu’à 37 000 dinars, pour concrétiser leur initiative.

Les porteurs de projets peuvent postuler dès maintenant et jusqu’au 25 mai 2025: www.labess.tn/incubation/

Selon “Lab’ess” , il s’agit d’un programme d’accompagnement complet visant à optimiser les démarches écologiques des entreprises et à mesurer leur impact environnemental

Le projet doit démontrer un impact environnemental positif sur la société, contribuant aux ODD 11 (villes et communautés durables) et ODD 12 (production et consommation responsable). L’entrepreneur.e doit être basé dans la région du Grand Tunis ou ses environs (Ariana, Ben Arous, Bizerte, La Manouba, Nabeul, Tunis, Zaghouan) .

Au terme du processus, 15 projets à impact environnemental positif et durable seront sélectionnés pour débuter le programme d’incubation.

Ce programme d’incubation est soutenu par Greenov’i, un projet financé par l’Union européenne en Tunisie dans le cadre du volet entrepreneuriat vert de son Programme « Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie. Il est mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET Tunisie , le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Économie et de la Planification.