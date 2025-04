La société CELLCOM a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2025.

– De nouveaux produits IT INFINIX (Smart Watch), (TWS) et viennent s’ajouter au portefeuille de Cellcom pour renforcer sa position sur le marché.

– Cellcom vient de signer un nouveau contrat de distribution avec la marque Xinji spécialisée dans les produits IT (Smart Watch) et (TWS) diversifiant ainsi sa gamme de produits.

– Plusieurs pistes de développement pour des produits gris et d’accessoires SMART en cours d’étude.

Le Taux de marque a enregistré une progression passant de 12% au 31/03/2025 contre 11% pour la même période en 2024.

– Le mois de mars 2025 enregistre une progression de +5 % du chiffre d’affaires par rapport à mars 2024, marquant une modulation de la tendance.

– À l’échelle des opérateurs du secteur, le chiffre d’affaires associé du T1 2025 progresse de +10 % par rapport à la même période en 2024.

– La demande montre des signes clairs de redémarrage, portée par une adaptation progressive aux nouvelles règles encadrant l’utilisation des chèques, introduites en février 2025.

– Confiance renouvelée dans notre trajectoire, les fondamentaux restent solides. La tendance observée en mars valide un scénario de redémarrage graduel, ouvrant la voie à un retour progressif de la croissance dès le deuxième trimestre 2025.

Chiffre d’affaires :

Résilience dans un contexte de transition réglementaire

Malgré un repli de 30% du chiffre d’affaires au T1 2025 contre 2024 pour la même période, notre performance reste nettement supérieure à la moyenne sectorielle, qui a connu une contraction globale de 55 %.

Ce recul s’inscrit dans un contexte exceptionnel lié à l’entrée en vigueur, en février, de la nouvelle loi sur l’utilisation des chèques, ayant entraîné une baisse de 94 % des transactions par chèque.

Cette réforme a engendré une phase d’ajustement généralisée, avec un impact marqué, notamment dans les PME et les secteurs fortement dépendants des paiements par chèque.

Charges financières :

– Les Charges financières sont de 0.28 MDT au Premier Trimestre 2025 contre 0.40MDT, soit une baisse de 30% due principalement à une optimisation des ressources.

Trésorerie Nette :

– La trésorerie nette a atteint 2.1 MD au 31/03/2025 contre 6.9 MD au 31/03/2024.

Délai moyen de règlement fournisseurs :

– Le délai moyen de règlement des fournisseurs est maintenu à 90 jours en 2025 par rapport à la même période de 2024.

Masse salariale :

– La masse salariale s’élève à 0.39 MD contre 0.44 MD pour la même période de 2024 soit une baisse de 11%.

Effectif moyen

– L’effectif moyen est le même pour les deux périodes.