Décès de Tahar Sayoud : le BIAT rend hommage à une figure emblématique

C’est avec une profonde tristesse que la famille de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) annonce le décès de M. Tahar Sioud, personnalité nationale de premier plan dont la vision et l’humanisme ont marqué durablement l’histoire du groupe.

Ancien ministre, ambassadeur, secrétaire d’État et vice-gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, feu Tahar Sioud a laissé une empreinte indélébile au sein du BIAT. Membre du Conseil d’administration depuis 20 ans, il en a assuré la présidence, et a été élu représentant des petits actionnaires de 2017 à 2020.

À la tête de la Fondation BIAT depuis sa création en 2014, il a joué un rôle majeur dans la promotion du travail social, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’entrepreneuriat des jeunes.

Tout au long de son parcours au sein de la banque, Tahar Sioud a incarné les valeurs fondamentales qui guident le BIAT : optimisme, engagement et intégrité.

Le BIAT garde le souvenir d’un homme exceptionnel, capable de rassembler, d’inspirer, et dont l’héritage continuera de vivre à travers les actions et initiatives portées par l’institution.

Que Dieu accueille le défunt en Son vaste paradis et accorde à sa famille et à ses proches patience et réconfort.