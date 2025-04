Crystal Palace affronte Aston Villa ce samedi 26 avril 2025 à 18h15 en FA Cup – Demi-finale. Le coup d’envoi sera donné au stade de Wembley, antre emblématique des grandes rencontres du football anglais.

Crystal Palace, véritable outsider dans cette édition 2024-2025 de la FA Cup, s’est frayé un chemin impressionnant jusqu’au dernier carré, éliminant des adversaires coriaces au fil des tours. Le club londonien rêve désormais d’une qualification historique en finale.

En face, Aston Villa réalise une saison solide et aborde cette demi-finale avec ambition. Les Villans comptent sur leur collectif bien rodé et leur expérience pour décrocher une place en finale et tenter de ramener la prestigieuse coupe à Birmingham.

Diffusion TV :

Les fans pourront suivre cette rencontre en direct sur beIN Sports 8, ce samedi à 18h15.