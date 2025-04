La 29e journée de Saudi Pro League propose un affrontement entre Damak et Al Nassr ce mardi 22 avril 2025 à 20h00, un match à suivre en direct sur Canal+ Sport 360.

Damak, 11e avec 31 points, lutte pour assurer son maintien. Leur bilan récent est mitigé avec deux victoires, deux défaites et un nul, et une attaque peu efficace. En face, Al Nassr, solide 3e avec 57 points, vise à conforter sa place sur le podium. Avec 3 victoires sur leurs 5 derniers matchs et une attaque performante (11 buts marqués), les coéquipiers de Cristiano Ronaldo partent favoris.

👉 Coup d’envoi : Mardi 22 avril à 20h00

📺 Chaîne TV : Canal+ Sport 360