La Tunisie prend part à l’Exposition Universelle «Expo 2025 Osaka», ouverte officiellement, samedi, sur l’île artificielle de Yumeshima, à Osaka, dans la région du Kansai au Japon.

Elle est représentée par une délégation composée de l’ambassadeur de la Tunisie à Tokyo, Ahmed Chafra, le PDG du Centre de Promotion des Exportations (Cepex) et commissaire Général de la Tunisie pour l’Expo Osaka 2025, Mourad Ben Hassine et la directrice du pavillon national, Cyrine Kanzari.

Près de 30 millions de visiteurs issus de 170 pays du monde entier sont attendus à cet un événement d’envergure mondiale qui se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025, sous le thème «Concevoir la société du futur, Imaginer notre vie de demain ».

S’étendant sur une superficie de 300 m2, le Pavillon National baptisé « Résonance », est érigé, dans la zone d’exposition « Sauver des vies » et sous le thème « Partenariat en innovation, sciences et technologies pour sauver des vies».

Il met en évidence la richesse du patrimoine culturel, civilisationnel et traditionnel à travers une exposition des artefacts de l’art artistique traditionnel et tunisien, qui expriment les particularités et la richesse des identités culturelles du pays avec la participation d’artisans d’El Jem, Djerba, Gafsa, Le Kef et Nabeul.

Le concept du Pavillon National est axé sur trois composantes : gestion et utilisation optimale des ressources en eau ; patrimoine alimentaire et produits locaux pour une bonne santé ; et progrès en science et en médecine. L’objectif de cette participation est de promouvoir l’image de la Tunisie, à travers la mise en avant de la richesse de son patrimoine culturel et historique de manière à offrir aux visiteurs du pavillon national une immersion dans la culture et l’histoire tunisienne en partant de l’ère carthaginoise jusqu’à la période contemporaine.

Il s’agira également, de mettre en valeur la principale richesse du pays en l’occurrence sa jeunesse résiliente et capable de relever les défis, de développer des solutions créatives et innovantes dans différents domaines et de faire en sorte que la Tunisie puisse se positionner en tant que partenaire stratégique du Japon, alliant haut niveau de compétence humaine et ouverture sur le monde.

C’est la troisième fois que le Japon accueille l’Exposition Universelle (1970, 2005 et 2025). Les Expositions Universelles, qui se tiennent tous les cinq ans pour une durée de six mois, constituent les plus grands évènements dans le monde, notamment en termes de visiteurs.

La Tunisie a pris coutume de participer aux expositions universelles, et ce, depuis la toute première exposition qui s’est déroulée à Londres en 1851.