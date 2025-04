Ce dimanche 13 avril 2025 à 14h30, le Stade Hammadi Agrebi sera le théâtre d’une rencontre entre deux équipes aux trajectoires radicalement différentes en Ligue 1 tunisienne : l’Espérance Sportive de Tunis, solide prétendante au titre, accueillera l’Espérance Sportive de Gafsa, engagée dans la lutte pour le maintien.

Actuellement 2e au classement, l’EST reste en embuscade, dans une fin de saison haletante. Avec 53 points en 25 journées, les Sang et Or n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent espérer coiffer les poursuivants au poteau.

L’entraîneur Miguel Cardoso devrait reconduire son schéma offensif habituel, avec notamment la forme étincelante de Houssem Tka au milieu et la présence décisive de Mohamed Ali Ben Romdhane dans l’animation offensive.

La rencontre entre EGS Gafsa vs Espérance Tunis à suivre sur Al Watania 1.