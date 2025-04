Deux films de réalisatrices tunisiennes, “La petite dernière” de Hafsia Herzi et “Promis le ciel” d’Erige Sehiri, figurent dans la sélection officielle du Festival de Cannes dévoilée ce jeudi 10 avril 2025.

L’actrice française Juliette Binoche est la présidente du Jury du 78e Festival international de Cannes qui se déroulera du 13 au 24 mai 2025 dans la ville de Cannes.

La petite dernière, troisième long métrage de Hafsia Herzi, actrice et réalisatrice française d’origine tunisienne, est sélectionné dans la compétition officielle à laquelle figurent 19 films en lice pour la Palme d’or.

Ce film est adapté du roman éponyme de Fatima Daas. “La Petite dernière” (192 pages, 2020) est le premier roman de l’autrice française d’origine algérienne.

Résumé : Je m’appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la petite dernière. Celle à laquelle on ne s’est pas préparé. Française d’origine algérienne. Musulmane pratiquante. Clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans les transports. Une touriste. Une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je suis hyper-inadaptée. J’écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J’ai fait quatre ans de thérapie. C’est ma plus longue relation. L’amour, c’était tabou à la maison, les marques de tendresse, la sexualité aussi. Je me croyais polyamoureuse. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je ne savais plus du tout ce dont j’avais besoin et ce qu’il me manquait. Je m’appelle Fatima Daas. Je ne sais pas si je porte bien mon prénom.

Révélée en 2007 par La Graine et le mulet du réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche, Hafsia Herzi fait ses premiers pas au cinéma en tant qu’actrice. Elle obtient pour ce rôle le prix Marcello Mastroianni à la mostra de venise, le césar du meilleure espoir féminin en 2008 ainsi que de nombreux prix d’interprétations dans le monde entier.

Parmi ses rôles pour le cinéma tunisien, elle a joué dans « les Secrets » de Raja Amari (2009), « L’amour des hommes » de Mehdi ben attia (2017) et dans deux autres films français de Abdellatif Kechiche, Mektoub, my love : canto uno, (2017) et “Mektoub, my love : intermezzo”, en 2019.

Après un premier court métrage en 2010 (Le Rodba), elle réalise deux longs métrages, “Tu mérites un amour” en 2019 et “Bonne mère” en 2020.

Son premier film comme réalisatrice, « Tu mérites un amour » a été présenté en 2019 à la Semaine de Critique en séance spéciale. Cette section parallèle du Festival de Cannes dédiée aux premiers et seconds films. Inspiré du poème éponyme de l’artiste mexicaine Frida Kahlo, « Tu mérites un amour » est un film totalement auto-produit qui a été applaudi par la critique.

“Promis le ciel” deuxième long-métrage de la réalisatrice franco-tunisienne Erige Sehiri est retenu dans la section parallèle un certain regard qui se déroulera du 16 au 24 mai 2025.

L’actrice française d’origine malienne et sénégalaise Aissa Maïga joue dans ce long-métrage qui relate l’histoire de trois femmes, Marie, Haney et Jolie vivant ensemble à Tunis, abritant Kenza, une rescapée du naufrage.

Son premier long métrage “Sous les Figues » (Under the Fig Trees, titre en Anglais) était le candidat de la Tunisie aux 95èmes Academy Awards, dans la catégorie International Feature Film.

Erige Sehiri a également réalisé un premier film du genre documentaire “La Voie Normale” (2018) .

Deux autres films arabes figurent dans la section un Certain Regard, “Aisha Can’t Fly Away” de Morad Mostafa (Egypte) et “Once Upon A Time In Gaza” de Tarzan et Arab Nasser (Palestine). Les 16 films retenus dans cette section représentent le Nigeria, l’Egypte, la Palestine, le Chili, l’Inde, le Japon, l’Italie, la République Tchèque, le Royaume-Uni, les Etats, la France et la Tunisie.

Au cours d’une conférence de presse diffusée jeudi matin en ligne, le festival de Cannes a dévoilé la liste des longs métrages sélectionnés en Compétition, au Certain Regard, Hors Compétition, en Séances de Minuit, à Cannes Première et en Séances Spéciales.

La liste des films de la Sélection officielle est régulièrement mise à jour, indique le festival.