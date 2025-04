Une nouvelle étude américaine a dévoilé que les enfants, dont la mère a souffert de diabète pendant la grossesse, sont les plus exposés au risque de troubles autistiques.

Publiée dans la revue ” The Lancet diabètes and Endocrinology”, cette étude a précisé que le diabète dépisté chez la mère avant la grossesse, augmente le risque d’atteinte des maladies du trouble du cerveau chez l’enfant avec un taux de 39 pc par rapport au diabète gestationnel qui apparait pendant la période de grossesse et disparait totalement après l’accouchement.

Les chercheurs ont souligné l’importance d’une assistance médicale pour les femmes exposées au risque du diabète et du suivi médical de leurs enfants.