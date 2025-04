La fête romaine annuelle “Thysdrus, Journées Romaines d’El Jem” revient pour sa 8ème édition les 10 et 11 mai 2025 à El Jem, l’antique ville millénaire Thysdrus.

Pendant deux jours, l’amphithéâtre romain d’El Jem, classé patrimoine mondial de l’UNESCO, sera le théâtre de spectacles uniques dans un cadre historique époustouflant. Au programme : un défilé militaire romain, une projection de film, des combats de gladiateurs organisés en collaboration avec l’association Bagaconervio de la ville de Bavay en France, des ateliers interactifs (mosaïque, poterie, frappe de monnaie…), ainsi qu’un marché artisanal romain.

Porté par l’association tunisienne “We Love El Jem”, le festival a lancé une campagne de financement participatif. L’objectif du crowdfunding consiste à valoriser le patrimoine antique grâce à une collaboration internationale, notamment entre l’association tunisienne et l’association française Bagaconervio, et ce, dans le cadre d’une convention signée entre les deux parties. Cette collaboration permet de partager les connaissances en matière de reconstitution historique et de pédagogie auprès de tous les publics, tout en faisant la promotion de la richesse artisanale de cette époque comme la mosaïque.

Cette initiative vise à faire grandir et pérenniser les Journées Romaines de Thysdrus, en facilitant la venue de nouveaux re-constituteurs spécialisés dans la période romaine, ainsi que d’artisans, artistes (danseurs, musiciens), cavaliers, désirant partager leur passion et leur savoir-faire notamment en matière de mosaïque. L’objectif est de faire des Journées Romaines de Thysdrus un rendez-vous incontournable en Tunisie, en investissant dans la confection de costumes, la fabrication de chars romains, les décors, la régie technique, et tout le matériel nécessaire pour que la fête soit encore plus spectaculaire et permette de faire découvrir cette région du Sahel tunisien, devenue au fil de ces Journées une destination prisée par des visiteurs ravis de vivre sur les traces des empereurs, praeco, gladiateurs et artisans, rappelant la grandeur d’une cité qui forme l’un des joyaux du patrimoine tunisien.