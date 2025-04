La Tunisie sera à l’honneur lors de la 53 édition du Salon “Antibes Art Fair”, un événement consacré à l’art, au design et à l’artisanat, qui se déroulera du 12 au 21 avril courant, à Antibes, en France.

Cette participation est organisée par l’Office de Tourisme d’Antibes, en partenariat avec l’Office National de l’artisanat Tunisien et l’organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) , dans le cadre du projet Creative Tunisia, une initiative du programme européen Tounes Wijhetouna, financée par l’Union européenne en Tunisie et l’Agence italienne de coopération au développement (AICS).

À cette occasion, la Tunisie présentera une exposition exclusive de 15 collections, reflet d’une collaboration inédite entre design contemporain et savoir-faire artisanal tunisien, indique Creative Tunisia qui soutient la participation de la Tunisie.

Le salon Antibes Art Fair est considéré comme un rendez-vous majeur en Europe, de par sa fréquentation et la qualité des œuvres présentées par les 90 exposants, français et étrangers, sélectionnés lors de chaque édition. Chaque année, il accueille plus de 20 000 amateurs et collectionneurs d’œuvres d’art.

Composante du programme européen Tounes Wijhetouna, Creative Tunisia est un projet de renforcement des chaînes de valeurs de l’artisanat et du design en Tunisie qui vise à soutenir la compétitivité du secteur de l’artisanat et du design, afin d’assurer une montée en gamme des produits et l’accès aux marchés nationaux et internationaux.