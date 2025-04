Une délégation de l’entreprise italienne « SABELT » a effectué, du 6 au 9 avril 2025, une visite de prospection à Tunis afin d’examiner la possibilité de créer une unité de fabrication de systèmes de sécurité pour l’industrie automobile en Tunisie.

Cette entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de sécurité pour l’automobile, le sport automobile, l’aérospatial et, plus récemment, le Sim Racing (logiciels de simulation des courses automobiles), a fait savoir la FIPA.

Elle est, aujourd’hui, un acteur mondial de référence dans les technologies de sécurité grâce à une diversification de ses activités.

Lors d’une rencontre tenue récemment avec la délégation italienne, le Directeur Général de la FIPA-Tunisia, Jalel Tebib a présenté le climat d’affaires et les opportunités d’investissement, l’état des lieux et les perspectives de développement du secteur automobile, ainsi que le pacte pour la compétitivité de ce secteur.

Il a mis en avant l’importance des investissements italiens et la présence des entreprises italiennes en Tunisie.

Tebib a exprimé la disponibilité de FIPA-Tunisia à assister l’entreprise et à l’appuyer dans toutes les démarches d’implantation pour concrétiser ce projet en Tunisie dans les meilleures conditions.