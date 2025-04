Le taux de fécondité en Tunisie, situé entre 1,6 et 1,7 enfant par femme en 2023, reste faible, mais demeure plus élevé que dans plusieurs pays européens. C’est ce qu’a affirmé le démographe et expert international Hafedh Chekir, lors d’une table ronde organisée par l’Office national de la famille et de la population (ONFP), consacrée aux transformations démographiques et à l’égalité entre les sexes.

Selon Chekir, cette tendance pourrait légèrement s’inverser dans les années à venir, sans pour autant dépasser les 2 %. En cause : le changement de priorités chez les jeunes Tunisiens, qui privilégient désormais les études et la réalisation de projets personnels au détriment du mariage.

Cette mutation sociale s’accompagne d’autres facteurs, comme le recul de l’âge du mariage, l’augmentation des divorces et la migration, qui contribuent à cette baisse de la natalité. Une dynamique confirmée par Mohamed Douagi, PDG de l’ONFP, qui estime que pour préserver une structure démographique équilibrée, un taux de fécondité idéal se situerait entre 2 et 2,4 enfants par femme.

Sur le volet de l’égalité des sexes, la sociologue Dorra Mahfoudh a rappelé les avancées historiques de la Tunisie depuis l’indépendance, tout en soulignant que l’égalité réelle n’est pas encore atteinte : les femmes restent plus touchées par la pauvreté et le chômage.

Ce diagnostic met en lumière des enjeux croisés : préserver l’équilibre démographique, tout en consolidant les droits sociaux et économiques des femmes.