Dans le cadre de ses activités culturelles, l’Association des Amis du Belvédère (AAB), en partenariat avec l’Association des Villes Historiques de la Tunisie et de la Méditerranée (AVHTM), propose à ses adhérents une sortie culturelle insolite le mercredi 9 avril 2025, de 9H30 à 13H00.

Intitulé “Cimetière El Jellaz, entre Mémoires et Paysages”, le circuit guidé invite à un voyage à la fois intime et panoramique dans l’un des lieux les plus emblématiques de la capitale.

Originale par son approche et profondément ancrée dans la mémoire collective, cette sortie offre un circuit singulier sur les traces de figures marquantes de l’histoire tunisienne, du 13ème siècle à nos jours : une traversée de la mémoire nationale à travers les pierres et les paysages, rythmée par les récits des spécialistes des deux associations.

Le parcours prévoit notamment des haltes devant “Torbet Kbira Mamia”, “Maqam de Sidi Bel Hassan”, “la torba de Sidi Moncef Bey”, le mausolée de “Sidi Mhamed El Jellaz”, ainsi que “la zaouia de Sidi El Bechir”.

Les participants auront aussi l’occasion de se recueillir devant les tombes de grandes figures telles que l’écrivain Ali Douagi, l’historien Hassan Hosni Abdelwahab, les militants Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, l’activiste Lina Ben Mhenni, et bien d’autres.

Au-delà de sa dimension historique et mémorielle, cette sortie est aussi une invitation à contempler des panoramas spectaculaires : vues imprenables sur la médina de Tunis, le golfe et ses lacs, le parc du Belvédère, ainsi que les collines et montagnes qui dessinent l’horizon.

Erigé sur la colline de la ville de Tunis depuis plus de huit siècles, le cimetière du Djellaz est le plus grand cimetière de Tunis. Il est également un haut lieu du mysticisme, rassemblant de nombreux mausolées de saints dont le plus célèbre, Sidi Belhassen Chadhly, un saint soufi du 13ème siècle, dont le mausolée domine le cimetière, ainsi que toute la ville de Tunis.