Le ministère de l’Equipement a révélé que la direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme se penchent sur la réalisation de 482 études sur les modèles d’urbanisation sachant que 81 modèles ont été approuvés depuis la publication du décret gouvernemental numéro 926 de l’année 2020.

Ces données ont été présentées lors d’une réunion de travail tenue lundi par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Salaheddine Zouari, consacrée au suivi des activités de la direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, selon un communiqué du département ministériel.

Les participants à la réunion ont souligné la nécessité de continuer à travailler et à coordonner activement avec les municipalités et les départements régionaux de l’Equipement, à travers la tenue des réunions de suivi impliquant tous les intervenants publics et les services régionaux.

Les participants à la réunion ont discuté des textes juridiques en cours d’élaboration, dont le plus important est la révision du code de l’aménagement du territoire et de la reconstruction publié depuis 1994.

La consultation des ministères sur le projet de la révision du Code a été achevée et transmise aux services du conseiller juridique et à la législation pour l’achèvement de la procédure d’approbation, selon la même source.

Le ministre a souligné la nécessité de faciliter les procédures et de réduire le nombre de documents constituant ces dossiers afin d’encourager les investisseurs à mener à bien leurs projets.

Il a recommandé de mettre en œuvre un calendrier de travail pour assurer le suivi de tous les dossiers à toutes les étapes et de multiplier les réunions aux niveaux central et régional.