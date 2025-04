Les derniers préparatifs de la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), qui se tiendra du 25 avril au 4 mai 2025 ont été au centre d’une séance de travail présidée hier lundi par la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, en présence du directeur de l’édition, Mohamed Salah Kadri, de représentants de l’Union des écrivains tunisiens et de l’Union des éditeurs tunisiens, ainsi que de plusieurs cadres du ministère.

La réunion a permis d’aborder les détails relatifs au pavillon du ministère des affaires culturelles et de ses institutions qui en relèvent ainsi qu’à celui du pays invité d’honneur, selon un communiqué de presse du ministère.

La ministre a pris connaissance des activités artistiques et littéraires prévues pour animer le pavillon du ministère, tout en soulignant la nécessité d’une coordination rigoureuse entre les différentes directions concernées afin d’assurer une bonne organisation de cette nouvelle édition, à la hauteur de ce rendez-vous culturel de référence, et dans l’intérêt des écrivains, éditeurs, auteurs et lecteurs.

La ministre a également pris connaissance de l’état d’avancement des préparatifs de l’exposition de caricatures de l’artiste Aly Abid, qui met en lumière plusieurs figures emblématiques tunisiennes dans les domaines du théâtre, du chant, de la littérature, etc.