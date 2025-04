Selon le bilan des investissement internationaux en France 2024, publié le 1er avril 2025 par Business France, entreprise publique française spécialisée entre autres dans l’attractivité des investisseurs étrangers, la Tunisie est classée 1er investisseur africain en France (17ᵉme à l’échelle mondiale).

En 2024, les investisseurs tunisiens ont lancé 18 projets devant créer 240 emplois. Selon le service économique de l’ambassade de France en Tunisie, les 18 projets de 2024 correspondent principalement à l’implantation de centres de décision européens, depuis lesquels les entreprises tunisiennes pilotent leurs activités à l’échelle du continent.

Au nombre de ces projets figure celui de Medpackinter, filiale du groupe Medpack spécialisée dans l’emballage pharmaceutique. Implantée à Nice, l’entreprise prévoit d’y établir une base commerciale puis une unité de production, avec 10 recrutements à la clé.

Depuis 2020, les investissements tunisiens en France ont connu une nette intensification, lit t-on fdans le rapport publié.

Après une période de stabilité entre 2017 et 2020 (entre 5 et 8 projets par an), un bond a été enregistré en 2021 avec 17 projets. Cette tendance s’est poursuivie en 2022 avec un pic à 22 projets, avant une stabilisation autour de 18 et 19 projets en 2023 et 2024.

Cette montée en puissance s’est traduite, relève le rapport, par des retombées socio-économiques notables. De 113 emplois générés en 2017, les investissements tunisiens ont permis la création de 361 emplois en 2023 avant de s’établir à 240 en 2024.

A noter, que la France est le premier investisseur étranger en Tunisie, contribuant de manière significative au développement de l’industrie manufacturière et à la création d’emplois, avec près de 168 mille postes soutenus à ce jour, dont 4 200 en 2023.

