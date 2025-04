Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, l’ambassadeur du Vatican à Tunis, Kurian Mathew Vayalunkal, venu lui rendre une visite à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

A cette occasion, Nafti s’est félicité des liens de confiance et de respect unissant la Tunisie et l’État du Vatican, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a souligné le souci de la Tunisie à renforcer l’esprit de coexistence pacifique entre la religion musulmane et les différentes confessions présentes sur son territoire, à rejeter toute forme de fanatisme et d’extrémisme et à promouvoir les valeurs de tolérance et de dialogue entre les religions.

Le ministre a fait part de l’engagement des autorités tunisiennes à garantir toutes les conditions nécessaires au bon fonctionnement des institutions religieuses et éducatives relevant de l’Église catholique en Tunisie.

Par ailleurs, Nafti a souligné l’importance de conjuguer les efforts internationaux pour mettre fin à la guerre génocidaire subie par le peuple palestinien et lui fournir l’aide humanitaire nécessaire.

Il a salué, à cet égard, l’appel lancé par le Vatican, et en particulier par le pape François.

De son côté, l’ambassadeur a exprimé sa gratitude envers les autorités tunisiennes pour le soutien reçu dans l’accomplissement de sa mission, saluant la protection constante dont bénéficie la communauté chrétienne en Tunisie de la part de l’État tunisien.

Il a également exprimé son estime pour le rôle actif que la Tunisie continue de jouer dans le renforcement des valeurs de paix, de fraternité et de tolérance dans le monde entier.