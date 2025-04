« Foco País Túnez 2025 » : La Tunisie à l’honneur en Espagne à travers un programme culturel inédit

Le ministère des Affaires Culturelles, a annoncé jeudi, le démarrage du programme « Foco País Túnez 2025 », un projet phare de coopération entre la Tunisie et la Casa Árabe, à Madridi.

« Foco País Túnez 2025 » jette la lumière sur la Culture tunisienne à travers une série d’événements culturels tuniso-espagnols qui seront organisés au cours des six premiers de cette année. Des projection de films, des expositions d’arts plastiques, des spectacles et des conférences sur le patrimoine commun et la coopération tuniso-espagnole sont au menu.

« Foco País Túnez 2025 » s’inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le ministère des Affaires Culturelles, l’ambassade de Tunisie à Madrid et l’institution espagnole « Casa Árabe » à Madrid. Ce programme de coopération culturelle est organisé à l’occasion de la célébration du trentième anniversaire de la signature du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la Tunisie et l’Espagne conclu en 1995.

Lors d’une conférence au siège de la Casa Árabe, dans le cadre d’une visite de travail en Espagne, les 27 et 28 mars 2025, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a officiellement lancé le programme « Foco País Túnez 2025 ».

Ce programme vise à renforcer les liens culturels et civilisationnels entre les deux pays. Il constitue une plateforme pour promouvoir la culture tunisienne en Espagne, tout en encourageant les échanges économiques, académiques et humains entre les deux nations.

Le siège de Casa Árabe a abrité, ce jeudi 3 avril, la projection du film “Bab’ Aziz, le prince qui contemplait son âme” film écrit et réalisé par Nacer Khemir en présence du réalisateur qui participe également à une table ronde à l’issue de la projection.

La projection de ce long-métrage de fiction (96′, 2005) est en guise d’hommage à l’un des principaux artistes tunisiens qui a influencé la scène culturelle et cinématographique en Tunisie et dans le cadre de la promotion des productions cinématographiques nationales à l’étranger, indique le ministère des Affaires Culturelles.

Synopsis: Perdues dans un océan de sable, deux silhouettes cheminent : Ishtar, une petite fille pleine d’entrain, et son grand-père Bab’Aziz, un derviche aveugle.

Elle le guide vers la grande réunion des derviches qui a lieu tous les trente ans, mais pour trouver cet endroit secret, il faut “écouter le silence infini du désert avec son cœur”. Leur voyage à travers l’immensité brûlante les amène, tel un jeu de pistes, à la croisée d’autres destins.”

L’École de Tunis sera à l’honneur à travers une exposition d’arts plastiques qui sera organisée à partir du 23 avril 2025. Un spectacle musical de Syrine Ben Moussa, voix emblématique de la musique arabo-andalouse, est également au line-up de “Foco País Túnez 2025” .

Selon le site de Casa Árabe, « la Tunisie est au cœur de l’initiative “Foco País” à travers laquelle l’institution présente une série de programmes culturels et artistiques qui visent à rapprocher une partie de sa culture du cœur de Madrid et de Cordoue ».

L’instition madrilène souligne l’histoire millénaire de la Tunisie qui “est aussi riche qu’ancienne” rappelant la légendaire ville de Carthage, fondée vers 900 avant JC, qui rivalisa avec Rome pendant des siècles.

Casa Árabe présente des données historiques, culturelles et géographiques sur la Tunisie, notamment la langue arabe en tant que langue officielle du pays et « sa gastronomie, une délicieuse fusion d’influences méditerranéennes, arabes et amazighes ». Avec sa Côte montagneuse et verdoyante au Nord, ses plaines au Centre et un Sud aride, dominé par le désert du Sahara, la Tunisie est un pays disposant d’un cadre géographique assez diversifié, d’après la même source.

Casa Árabe souligne des relations entre l’Espagne et la Tunisie qui acquièrent une importance assez particulière. “Nous partageons une position stratégique en Méditerranée, servant de ponts entre l’Europe et l’Afrique, entre le Monde arabe et l’Occident”, indique-t-on sur le site de l’institution.

La Tunisie a été le théâtre de plusieurs scènes emblématiques de la Saga Star Wars, dont la planète natale de Luke Skywalker, Tatooine, rappelle Casa Árabe. De l’univers de fiction de la planète Tataouine du film Star Wars de George Lucas, Tataouine a emprunté son nom aux sagas cinématographiques qui ont fait sa réputation auprès des touristes étrangers. Sur les hauteurs du village berbère de Chenini et dans les pièces de Ksar Hdada, du nom d’un village à Ghomrassen, ont eu lieu les tournages de films cultes de l’industrie cinématographique hollywoodienne.

Casa Árabe est une institution publique qui possède deux sièges sociaux, l’un situé à Madrid et l’autre à Cordoue. Depuis sa création en 2006, Casa Árabe a rempli ses tâches de plateforme et d’outil actifs pour la diplomatie publique espagnole, avec des activités qu’elle a intégrées à celles d’un solide réseau de Maisons similaires.

Elle constitue le centre stratégique des relations de l’Espagne avec le monde arabe, un point de rencontre où différents acteurs et institutions, privés et publics, du monde des affaires, de l’éducation, du monde universitaire, de la politique et de la culture peuvent dialoguer, interagir, établir des lignes de coopération et entreprendre des projets communs.