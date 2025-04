En 2024, les exportations tunisiennes vers les États-Unis culminent à 2,01 milliards de dinars (environ 650 millions de dollars). Si ce chiffre peut sembler modeste à l’échelle du commerce mondial, il a enregistré néanmoins une progression significative depuis 2020, où les ventes vers le marché américain ne dépassaient pas 820 millions de dinars. En l’espace de quatre ans, les exportations ont donc été multipliées par 2,5, traduisant un regain d’intérêt pour cette destination.

Mais en dépit de cette hausse, le marché américain reste marginal pour les exportateurs tunisiens. Pour Washington, ces chiffres pèsent peu : à peine l’équivalent d’un demi-milliard de dollars, soit un volume commercial quasi invisible dans les radars économiques américains.

L’huile d’olive en tête des ventes

En analysant la structure des exportations tunisiennes vers les États-Unis, un constat s’impose : le chapitre des huiles et notamment l’huile d’olive domine largement les échanges, représentant plus de 50 % de la valeur totale de nos exportations. Viennent ensuite les machines et appareils électriques, les équipements mécaniques, les engrais, ainsi que quelques produits agricoles.

Evolution des Exportations

2020 2021 2022 2023 2024 0,82 1,07 1,35 1,94 2,01

Chapitre (NSH2) 2024 Graisses huiles cires etc 1 181 Machines appareils électriques 168 Chaudières,réacteurs et aut.engin.mécanique 136 Engrais 120 Fruits écorces, agrumes et melons 52

Des importations plus diversifiées

Du côté des importations, la Tunisie achète aux États-Unis pour 1,8 milliard de dinars (2024), un niveau stable par rapport aux années précédentes. Les principaux produits importés concernent les équipements industriels, les matières plastiques, les graines oléagineuses, ainsi que les produits pétroliers et les dispositifs scientifiques.

2020 2021 2022 2023 2024 1,49 1,57 2,36 1,99 1,80

Chapitre (NSH2) 2024 Chaudières,réacteurs et aut.engin.mécanique 306,04 Matières plastiques et ouvrages 282,67 Oléagineux graines plantes industrielles 217,47 Optique appareils scientifiques 130,01 Houilles pétroles et dérivés 105,03

Une balance commerciale relativement équilibrée

La balance commerciale tuniso-américaine est restée globalement équilibrée sur la période 2020–2024, excepté en 2022, où un déficit de près d’un milliard de dinars a été enregistré, notamment en raison d’une commande d’armes et munitions pour 240 millions de dinars.

(source : INS)