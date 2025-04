Le jeudi 3 avril, selon l’Institut National de la Météorologie (INM), la Tunisie connaîtra un temps variable. Des brouillards locaux seront présents le matin, suivis par un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les températures varieront selon les régions : entre 20 et 26 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, autour de 18 degrés sur le Cap Bon et les hauteurs, et de 27 à 34 degrés ailleurs.

Le vent soufflera fort de l’Est, notamment dans la région du Cap Sarrat et le sud, avec des tourbillons de sable locaux. La mer sera très agitée près du Cap Sarrat et du Golfe de Gabès, et houleuse dans d’autres zones.