“L’éden à l’aube” deuxième roman de l’écrivain palestinien Karim Kattan publié en 2024 aux éditions Elyzad s’est distingué en France en remportant la 6ème édition du Prix JesusParadis dévoilé ce lundi 31 mars 2025.

“Avec L’Éden à l’aube, Karim Kattan confirme la richesse de son univers littéraire hybride, mêlant oralité et culture classique, réalisme et merveilleux”, peut-on lire sur le site de son éditeur tunisien. L’Éden à l’aube (336 pages) est un roman autour de « l’amour fou de Gabriel et d’Isaac dans une Palestine ardue, baroque et fabuleuse… ».

Les deux premiers livres en Français de Karim Kattan sont publiés publié chez le même éditeur Elyzad : “Préliminaires pour un verger futur”, un recueil de nouvelles paru en 2017, finaliste du prix Boccace et “Le Palais des deux collines”, roman lauréat du Prix des cinq Continents de la Francophonie 2021.

Les éditions Elyzad sont une maison d’édition tunisienne fondée en 2005 par Élisabeth Daldoul et basée à Tunis. Elle publie de la littérature en langue française.

L’ambition de cette maison est de proposer des textes qui reflètent une littérature vivante, moderne et exigeante qui s’inscrit dans la diversité, en faisant entendre des voix singulières, originales, unies par une langue commune correspondant à des engagements précis : tisser des passerelles, du Sud au Nord, de la Méditerranée à l’ensemble de l’espace francophone, pour faire lire le monde dans sa pluralité.

La ligne éditoriale s’articule autour d’auteurs confirmés, comme Leïla Sebbar, Tahar Bekri, Sophie Bessis ou bien encore Cécile Oumhani, tout en assurant un rôle de découverte de talents tels Yamen Manaï, Ilf-Eddine, Azza Filali ou Jadd Hilal.

Le Prix JesusParadis initié en 2019 est doté de 700 euros qui récompense l’auteur d’un deuxième roman. Il bénéficie du soutien financier de la mairie du 10ème arrondissement de Paris, et il est organisé en partenariat avec les librairies La plume vagabonde et Michèle Ignazi.

Le jury de cette année était composé de Anne Diatkine (journaliste), Vincent Dieutre (cinéaste), Jacques Braunstein (journaliste), Julien Thèves (auteur), Claude Combet (journaliste), Soline Nivet (architecte), Pauline Delabroy-Allard (autrice, lauréate du Prix JesusParadis 2023 pour Qui sait, Gallimard) et Phoebe Hadjimarkos Clarke (autrice, lauréate du Prix JesusParadis 2024).

Karim Kattan, écrivain palestinien né à Al Qods en 1989, a grandi à Bethléem. Il est docteur en littérature comparée et écrit en français et en anglais.

Il écrit de la fiction, des essais, et des poèmes, en anglais et en français. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues.

Son recueil de nouvelles, Préliminaires pour un verger futur (2017 ; Elyzad poche, 2024), a été finaliste du Prix Boccace. En 2021, son premier roman, Le palais des deux collines (Elyzad poche, 2024) a reçu le Prix des Cinq continents de la francophonie.

L’Éden à l’aube paru le 25 août 2024, a été présélectionné pour plusieurs prix dont le Prix Renaudot 2024. Il est lauréat du Prix international Rotary – Pen Club 2024, du Prix La Cagnotte 2024 et du Prix littéraire du 2e roman de Laval 2024.

Ses textes en français sont parus dans diverses publications, dont Le Monde, Libération, Mediapart, AOC, L’Orient-Le Jour ; dans des revues littéraires ou poétiques, dont la revue doyenne de science-fiction francophone Solaris ; ainsi que dans plusieurs ouvrages collectifs. Ses textes en anglais sont parus dans de nombreuses revues dont The Paris Review, The Baffler, Strange Horizons, The Funambulist, +972 Magazine, Podcastle, ou encore The Magazine of Fantasy and Science-Fiction.