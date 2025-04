Le 30 June Stadium du Caire sera en effervescence ce mardi 1er avril à 20h, pour le quart de finale aller de la Ligue des champions africaine opposant Pyramids FC à la formation marocaine du FAR Rabat. Une confrontation qui s’annonce indécise entre deux équipes ambitieuses, en quête d’une place parmi les quatre meilleures du continent.

Pour Pyramids FC, club émergent du football égyptien, cette participation à ce stade avancé de la compétition est déjà une performance remarquable. Solides à domicile et en bonne forme récente (3 victoires et 1 nul sur leurs 5 derniers matchs), les Égyptiens savent que la moindre erreur pourrait coûter cher face à un adversaire expérimenté comme le FAR Rabat.

Les FAR, champions en titre du Maroc, arrivent avec une confiance renforcée. Ils ont dominé la phase de groupes et disposent d’un collectif bien rodé. Leur bilan récent est également convaincant, avec 2 victoires et 2 nuls sur leurs 5 dernières sorties. Surtout, leur avantage psychologique est réel : ils n’ont jamais perdu face à Pyramids FC, avec 1 victoire et 1 match nul lors de leurs deux confrontations précédentes.

Ce quart de finale aller sera crucial pour les deux clubs. Les Égyptiens doivent s’imposer à domicile pour espérer aborder le match retour avec sérénité, tandis que les Marocains visent au minimum un nul, voire mieux, pour prendre une option sur la qualification.