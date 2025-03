Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées ont signé vendredi un accord-cadre visant à valoriser l’expérience de l”empowerment économique de la femme à travers la commercialisation du patrimoine national et des produits artisanaux tunisiens à l’Expo 2025 d’Osaka, dans le Kansai, au Japon.

Dans le cadre de l’accord conclu, le Ministère, s’emploie en étroite collaboration avec le CEPEX, à contribuer à la mise en œuvre des programmes promotionnels, qui ont accompagné l’exposition.

Cette contribution comprend l’organisation et la gestion d’espaces dédiés au sein des pavillons tunisiens, à travers la présentation des produits des agricultrices, artisanes et promoteurs qui ont bénéficié des programmes d’autonomisation économique gérés par le ministère, selon une déclaration du CEPEX.

La Convention, signée par le commissaire général représentant la Tunisie à cet événement et le directeur général du CEPEX, Mourad Ben Hassine, le directeur général des services communs représentant le ministère de la famille, Mohamed Hajj Salah, repose sur la promotion et le rayonnement de l’image de la Tunisie en tant que destination économique, touristique et culturelle.

La Convention vise également à réglementer les cadres de coopération conjoints et à déterminer l’étendue de l’intervention de chaque partie.

Le CEPEX a signé un certain nombre d’accords de coopération et de partenariat avec les institutions et structures gouvernementales qui contribueraient à la participation nationale du Japon.

Ces conventions ont concerné l’Office National de l’artisanat (ONA), l’office National du Tourisme Tunisien (ONTT), le centre Tunisien International de l’Economie Culturelle Numérique, représentant du ministère de la Culture et l’espace des activités économique de Zarzis, représentant du ministère de l’Industrie.

La Tunisie participe à la manifestation « EXPO 2025 Osaka, qui aura lieu au Japon di 13 avril au 13 octobre 2025, à travers un stand national de catégorie « B » s’étalant sur une superficie de 300 m2.

A signaler que cette manifestation sera organisée sous le signe « le partenariat dans la création les sciences et les technologies dans l’espace garantissant la durabilité de la vie”.