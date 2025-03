A l’occasion de son quarantième anniversaire, le Festival International du Film Francophone (FIFF) de Namur (Belgique) célèbre huit figures majeures du cinéma francophone qui ont marqué son histoire, parmi lesquelles la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, “une cinéaste à la frontière du réel et de la fiction”, écrit le FIFF qui se tiendra dans sa 40ème édition du 3 au 10 octobre 2025.

Faisant un retour sur quatre décennies de cinéma et de talents francophones, le FIFF invite les cinéphiles et le grand public à revivre les moments forts du festival à travers une rétrospective dédiée aux films et aux artistes qui ont façonné son histoire. Kaouther Ben Hania, figure incontournable du cinéma francophone, sera mise à l’honneur sur Sooner, la plateforme belge dédiée aux amoureux du cinéma qui donnera à re/découvrir à travers une rétrospective d’un large éventail d’œuvres, -des grands classiques aux films plus confidentiels, des productions belges et européennes aux œuvres primées à l’international- une filmographie qui émeut, choque et fait réfléchir, signée par Kaouther Ben Hania qui “bouscule les codes avec des films puissants, oscillant entre fiction et documentaire”.

Qu’il s’agisse de satire, de drame ou de témoignage poignant, son cinéma hybride frappe par son audace et sa profondeur : de “Le Challat de Tunis” (Bayard d’Or de la Meilleure Première Œuvre au FIFF 2014) à “Les Filles d’Olfa”, en passant par “La Belle et la Meute” (présenté en compétition officielle au FIFF 2017) ou encore “L’Homme qui a vendu sa peau”, sa filmographie explore les tabous, éclaire les réalités sociales et donne la parole à des figures féminines fortes.

Récompensée à Cannes et doublement nommée aux Oscars -une première pour une réalisatrice arabe- Kaouther Ben Hania s’impose comme une voix unique du cinéma contemporain, lit-on encore sur le site officiel du festival.

Le Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) est un événement cinématographique qui met en avant la diversité et la richesse du cinéma francophone.

Depuis sa création en 1986, il met en lumière des œuvres engagées, audacieuses et innovantes, révélant de nouveaux talents tout en célébrant les figures majeures du septième art. Chaque année, le FIFF propose une programmation variée de courts et longs métrages, fictions, documentaires et animations. Ouvert aux vibrations du monde de la francophonie et de l’interculturalité, le festival constitue un espace d’expression et de rencontres et un tremplin pour les talents émergents.