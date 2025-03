Une séance de travail s’est tenue ce jeudi à Madrid, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et son homologue espagnol, José Manuel Albares.

Selon un communiqué, les deux parties ont salué la dynamique commerciale entre les deux pays, l’Espagne étant le 4ᵉ marché pour les exportations tunisiennes et le 6ᵉ investisseur étranger en Tunisie. Elles ont convenu d’exploiter les opportunités dans les énergies renouvelables et les technologies de l’information, ainsi que d’accroître les flux touristiques en favorisant le développement des liaisons aériennes et des investissements dans le secteur.

À l’occasion du 30ᵉ anniversaire du Traité d’amitié tuniso-espagnol (26 octobre 1995), Nafti a invité son homologue à effectuer une visite en Tunisie en octobre 2025. Un événement culturel sera organisé sur un site archéologique commun, et un accord de coopération sera signé entre les académies diplomatiques des deux pays. Les deux ministres ont également convenu de renforcer l’enseignement de l’espagnol en Tunisie, dont la popularité croît parmi les lycéens, et ont salué la réouverture du bureau de l’Agence espagnole de coopération (AECID) à Tunis, qui mettra l’accent notamment sur les programmes d’emploi et d’autonomisation des femmes.

Les discussions ont également porté sur la migration irrégulière, la coopération euro-méditerranéenne et la situation à Gaza. A cet égard, les deux ministres ont souligné l’importance d’une coordination des positions entre les deux pays sur la scène internationale et ont condamné la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza.