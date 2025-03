La campagne de lutte contre la rage menée au gouvernorat de Siliana, depuis le mois de septembre 2024, a permis de vacciner 16107 chiens, 1448 chats, 1070 vaches et 36 ânes.

Le chef du service de la production animale au commissariat régional au développement agricole, Abderrazek Mejri a indiqué à l’Agence TAP que 4 cas positifs (3 chiens et un âne) et 6 cas négatifs ont été enregistrés sur un total de 12 prélèvements effectués, depuis le début de cette année, ajoutant que les résultats de deux autres analyses ne sont pas encore communiqués.

Il a souligné que la région a enregistré l’année précédente 19 cas de rage (11 chiens, 2 chats, 3 vaches et un âne) notamment à Siliana-sud et Errouhia, deux délégations proches des gouvernorats de Kasserine et Kairouan, fortement touchés par cette maladie.