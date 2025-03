L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé l’ouverture des candidatures pour la bourse “Michel Batisse” dans le domaine de la gestion des réserves de biosphère au titre de l’année 2025.

Selon un communiqué publié sur le site web du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’UNESCO appelle les personnes intéressées par cette bourse à remplir le formulaire de candidature disponible sur le site du ministère et à l’envoyer par e-mail à l’adresse suivante : dgci.dcm.mesrs@mesrs.in, au plus tard le 5 mai 2025.

Le ministère a précisé que la valeur de la bourse est de 12 mille dollars américains et sera attribuée pour récompenser les chercheurs dans le domaine de la conservation des réserves engagées dans le programme “L’Homme et la biosphère”.

A noter que la bourse Michel Batisse ne concerne que les travaux réalisés et valorise uniquement un travail accompli dans une réserve de biosphère du réseau mondial.

Seules les candidatures en anglais ou en français seront acceptées.