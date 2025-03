La Tunisie connaîtra ce samedi 16 mars une journée marquée par des passages nuageux sur l’ensemble du pays. En fin de journée, ces nuages deviendront plus denses sur les régions Est du nord et du centre, pouvant occasionner quelques pluies faibles.

Le vent soufflera du secteur ouest sur le nord et le centre, tandis qu’il sera d’orientation est dans le sud. Son intensité restera faible à modérée durant la journée, mais se renforcera progressivement dans la nuit sur l’extrême sud.

Côté maritime, la mer sera agitée au nord, tandis qu’elle affichera un état moutonneux à peu agitée sur les côtes orientales.

Les températures connaîtront une légère baisse, avec des maximales variant entre 17 et 23°C dans le nord, le centre et l’est du sud, tandis qu’elles oscilleront entre 24 et 27°C dans le reste du pays.