Le match entre Leicester et Manchester United, prévu pour le dimanche 16 mars 2025, s’annonce comme un affrontement important de la Premier League, avec des enjeux élevés pour les deux équipes.

Leicester, actuellement en quête de points pour s’assurer une place confortable dans le milieu du tableau, tentera de tirer parti de l’avantage de jouer à domicile au King Power Stadium. Bien qu’ils aient connu des hauts et des bas cette saison, les Foxes auront à cœur de surprendre un géant du football anglais.

Manchester United, de son côté, poursuit son objectif de qualification pour les compétitions européennes et cherche à améliorer sa position au classement. Sous la direction de leur entraîneur, les Red Devils espèrent poursuivre leur série de bonnes performances, avec des joueurs clés comme Bruno Fernandes, Marcus Rashford et Casemiro prêts à mener l’équipe vers la victoire.

Le match sera particulièrement suivi en raison de la rivalité historique entre les deux clubs et du contraste de styles de jeu. Leicester, avec son approche souvent directe et rapide, sera mis à l’épreuve par le jeu plus structuré et technique de Manchester United.

Où suivre le match Leicester – Manchester United ?

Le match sera diffusé en direct sur Canal+ Foot à partir de 20h00 le dimanche 16 mars 2025.