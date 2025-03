Pronostic Nantes – Lille : enjeux, stats et analyse du choc de la 26e journée

Le FC Nantes (14e, 24 points) accueille ce dimanche à 17h le Lille OSC (5e, 44 points) pour un duel opposant deux équipes aux ambitions bien différentes. Si les Canaris luttent pour assurer leur maintien, les Dogues visent une place européenne et comptent bien profiter de ce déplacement pour conforter leur position.

Nantes en difficulté, Lille en confiance

Les statistiques récentes ne jouent pas en faveur des Nantais, qui n’ont remporté aucune de leurs cinq dernières confrontations contre Lille (0 victoire, 2 nuls, 3 défaites). De plus, les Canaris restent sur une série mitigée, alternant entre défaites et résultats nuls. Leur manque de régularité en attaque et une défense fébrile compliquent leur tâche dans cette fin de saison.

En face, le LOSC arrive avec un statut de favori. Actuellement cinquièmes, les hommes de Paulo Fonseca peuvent revenir à hauteur de l’AS Monaco (4e, 44 points) en cas de victoire. Lille, en bonne forme, a su capitaliser sur une défense solide et un jeu offensif tranchant, symbolisé par Jonathan David, toujours aussi décisif.

Les clés du match

Nantes doit serrer les rangs : avec une défense en difficulté, éviter les erreurs sera primordial.

: avec une défense en difficulté, éviter les erreurs sera primordial. Lille en quête d’efficacité : bien qu’en bonne position au classement, les Dogues devront faire preuve de réalisme devant le but.

: bien qu’en bonne position au classement, les Dogues devront faire preuve de réalisme devant le but. Le facteur mental : Nantes joue à domicile et pourrait tenter de surprendre avec un pressing haut dès l’entame.

Ce choc de la 26e journée s’annonce crucial, aussi bien pour le maintien que pour la course à l’Europe. Nantes peut-il inverser la tendance face à un LOSC déterminé à s’imposer ? Réponse ce soir au coup de sifflet final.

