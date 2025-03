Le Centre national de communication culturelle (CNCC) a annoncé le lancement d’une nouvelle série de publications intitulée “Diraset thakafiya” (Etudes culturelles).

Cette initiative, informe un communiqué du CNCC, vise à soutenir les chercheurs et intellectuels en leur offrant une plateforme pour publier leurs travaux et études, contribuant ainsi à l’enrichissement du paysage culturel et à la présentation d’analyses mettant en lumière les axes d’intérêt suivants : les figures et moments historiques comme symboles d’identité culturelle nationale, la gestion des projets culturels et les politiques de réforme culturelle, le guide de référence pour l’enseignement de la musique dans les institutions culturelles tunisiennes et la calligraphie arabe dans le domaine des arts plastiques.

Le CNCC, sous la tutelle du ministère des affaires culturelles, invite les chercheurs et auteurs à contribuer à cette série en soumettant leurs études et recherches conformément aux normes scientifiques.

Les travaux déposés seront examinés par un comité scientifique spécialisé. La date limite pour l’envoi des contributions (accompagnées d’un CV récent) est fixée au 15 avril 2025, que ce soit par e-mail à l’adresse cncc2000@gmail.com ou en les déposant directement au siège situé au 31, Rue Sidi Ben Arous, la Kasbah-Tunis.