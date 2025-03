Le samedi 15 mars 2025, un match important de la 26e journée de Bundesliga opposera Union Berlin au Bayern Munich. Ce duel promet d’être disputé, avec Union Berlin qui cherchera à faire bonne figure à domicile face à un Bayern Munich qui continue de dominer le championnat allemand.

Union Berlin, toujours dans la course pour les places européennes, tentera de défier le champion en titre. De son côté, le Bayern Munich, avec des joueurs phares comme Joshua Kimmich, Leroy Sané et Serge Gnabry, voudra conserver sa place en tête du classement et ne pas laisser de place à la concurrence.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 15h30, et vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur beIN Sports 4.