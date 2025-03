L’appel à candidatures pour participer à la 3ème édition des «SeriesLab» des Laboratoires de la Mer Rouge (RedSea Labs) est ouvert aux créateurs de contenus arabes.

Les Red Sea Labs sont organisées par la Fondation du Festival International du Film de la Mer Rouge (RSIFF) en partenariat avec « Film Independent ».

La date limite pour envoyer les dossiers de candidature est fixée au 22 mars 2025. Les projets peuvent être présentés par un duo de scénariste et coscénariste ou producteur, scénariste et coscénariste ou scénariste et producteur.

Seize projets des régions arabe, africaine et asiatique seront retenus à ces 3èmes SeriesLab qui se dérouleront à Djeddah (Arabie saoudite) et à Los Angeles (États-Unis).

Pour obtenir plus amples d’informations sur ce programme, les créateurs peuvent visiter le site du festival à l’adresse suivante : httpss://redseafilmfest.com/en/the-series-lab-third-edition/

« SeriesLab » soutiendra 16 créateurs de contenu émergents du monde arabe, d’Afrique et d’Asie grâce à un programme de résidence hybride, virtuel et en personne, en trois parties.

Le programme leur fournira ainsi les compétences, les connaissances, le réseautage et le mentorat nécessaires pour terminer et présenter leur pitch de séries télévisées.

Les candidats sélectionnés suivront trois ateliers à partir d’Avril jusqu’à décembre 2025, qui se dérouleront entre Djeddah (Arabie saoudite) et à Los Angeles (États-Unis). Le dernier atelier se tiendra du 1er au 11 décembre 2025 lors de la 5ème édition du Festival international du film de la mer Rouge, à Djeddah.

Les candidats auront l’occasion de participer à des ateliers et des master classes, animés par des mentors américains de renommée qui les aideront à travailler sur leurs projets.

Les projets sélectionnés auront la possibilité de présenter leurs projets au Souk de la mer Rouge organisé chaque année en parallèle avec la tenue du festival RSIFF à un public d’acheteurs, de studios, de réseaux et de producteurs internationaux.

À la fin du programme, chaque participant recevra une adhésion à Film Independent qui offrira des avantages éducatifs et de projection pendant un an.