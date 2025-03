Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mercredi, Boukhari Ghanem, qui lui a remis une copie figurée de ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur de la République du Soudan en Tunisie.

A cette occasion, le ministre a exprimé la solidarité́ de la Tunisie avec le peuple soudanais frère et sa position en faveur d’une solution politique qui préserve la sécurité́, la stabilité́ et l’intégrité́ territoriale du Soudan, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

De son côté, le diplomate soudanais a affirmé́ sa détermination à contribuer au développement des relations de coopération bilatérales et à les hisser au plus haut niveau afin de servir les intérêts des deux pays et répondre aux aspirations des deux peuples frères.