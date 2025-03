Le Bureau de l’organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis et l’alliance tunisienne contre le tabac ont appelé, à travers des spots de sensibilisation, à profiter de ramadan, qui est le mois du jeune et de l’abstinence, pour arrêter de fumer.

“Le mois saint offre l’opportunité idoine pour franchir le pas vers le sevrage tabagique et nettoyer le corps des produits toxiques du tabac” ont-ils souligné.

Ils ont affirmé que le sevrage tabagique n’est pas difficile au cours du mois de ramadan. ” Si un fumeur décide d’arrêter de fumer pendant 15 heures par jour, c’est qu’il pourra le faire pendant 24 heures” ont-ils expliqué.

La consommation de nicotine augmente le niveau de stress, d’anxiété et de dépression chez les fumeurs, selon l’OMS. La nicotine contenue dans le tabac provoque un effet immédiat de détente mais entraine à long terme un déséquilibre au niveau de son état de santé et de ses émotions, alors que l’arrêt du tabac favorise le bien être et la concentration.

Le bureau de l’OMS à Tunis et l’alliance tunisienne contre le tabac ont souligné l’importance de profiter du mois de ramadan pour consommer des aliments sains et équilibrés, relevant l’importance d’éviter les sucreries qui peuvent nuire à la santé buccale et causer des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques.