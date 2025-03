Tunis, 10 mars – La journée débutera sous une brume matinale locale, avant de laisser place à un ciel partiellement à densément nuageux, notamment sur les côtes nord en fin de journée. Des averses éparses, parfois orageuses, sont attendues dans cette région.

Le vent de secteur sud soufflera relativement fort à fort près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud du pays, où des phénomènes locaux de sable pourraient réduire la visibilité. Ailleurs, il restera faible à modéré.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 23 et 28°C dans le nord et le centre, tandis que le sud connaîtra un climat plus chaud avec des températures entre 29 et 33°C, pouvant atteindre 35°C dans l’extrême sud-est. Sur les hauteurs, le mercure tournera autour de 21°C.

Enfin, la mer sera agitée à très agitée, notamment au large.