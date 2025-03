La manifestation “Médina des Lumières” aura lieu dans sa quatrième édition du 15 au 22 mars 2025 dans divers sites de la Médina de Tunis, classée au patrimoine mondial de l’Humanité.

Cet évènement organisé à l’occasion du Ramadan, rassemble des acteurs des secteurs public et privé.

Cette initiative conjointe entre le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement et l’Union Européenne, est mise en œuvre par le ministère du Tourisme et l’ONTT en partenariat avec la municipalité de Tunis, la GIZ dans le cadre du projet Promotion du Tourisme Durable et le programme Tounes Wijhetouna.

L’objectif est de mettre en valeur la Médina de Tunis et de promouvoir ce cœur historique de la Capitale, inscrit patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, en tant que destination touristique, et faire découvrir ses richesses culturelles auprès du grand public.

“Destination Management Organisation” (DMO) qui organise cette édition a annoncé une programmation riche et variée, répartie sur divers sites emblématiques de la Médina soulignant le succès des éditions précédentes qui ont rassemblé plus de 8 000 visiteurs par soirée.

Des illuminations artistiques sublimeront les sites emblématiques tels que Bab Bhar, Bab Mnara et la mosquée Zaytouna, offrant aux visiteurs une redécouverte inédite de ces joyaux architecturaux.

Un programme immersif, avec des concerts, projections de films, conférences thématiques et expériences gastronomiques rythmeront cette édition.

Le marché des artisans est l’un des événements phares de la manifestation qui propose également un espace de restauration des plats traditionnels de Ramadan, créant ainsi une atmosphère conviviale et chaleureuse.

La manifestation propose une multitude d’événements, gratuits et payants.