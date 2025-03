Dans une rencontre attendue avec impatience par les supporters, l’Étoile Sportive du Sahel (ESS) et l’Espérance Sportive de Zarzis (ESZ) vont s’affronter dans un match décisif pour leur classement en championnat. Les deux clubs affichent un historique récent relativement équilibré, avec sur les derniers face-à-face, 2 victoires pour l’ESS, 1 victoire pour Zarzis et un match nul.

État de forme récent

L’ESS montre une forme solide lors de ses cinq derniers matchs avec quatre victoires consécutives suivies d’une défaite. De son côté, l’ES Zarzis affiche un parcours irrégulier avec deux victoires, deux défaites et une victoire récente.

Classement et enjeux du match

Au classement général, l’ESS occupe actuellement la deuxième place avec 48 points, devançant d’un point l’US Monastirienne (47 points également), mais derrière le leader, l’Espérance Sportive de Tunis, qui totalise 52 points. De son côté, l’ES Zarzis pointe à la cinquième place avec 44 points, à seulement trois points de son adversaire direct.

Une victoire permettrait à l’ESS de rester dans la course au titre, tandis qu’un succès pour l’ES Zarzis offrirait une opportunité en or pour se rapprocher du podium et bouleverser le haut du classement.

Statistiques récentes des confrontations directes

Sur les cinq dernières confrontations entre les deux équipes, l’ESS mène légèrement avec deux victoires contre une pour l’ES Zarzis, tandis qu’une rencontre s’est soldée par un match nul. Ce bilan équilibré promet un match intense, où chaque formation cherchera à imposer son rythme et à maximiser ses chances.

Les supporters attendent un spectacle de qualité et surtout des buts, afin de départager deux équipes proches dans leurs performances récentes et leur ambition sportive.

Le coup d’envoi est prévu à 14h00 au stade de Sousse. la rencontre ESS – ES Zarzis à suivre en direct sur Al-Kass Sports et Wataniya 1.