La 28e journée du Championnat d’Angleterre de football a réservé plusieurs surprises, à commencer par la défaite inattendue de Manchester City face à Nottingham Forest (1-0), ce samedi 8 mars 2025. Un revers qui éloigne encore davantage les Citizens des premières places du classement. De son côté, Liverpool continue sa domination en battant Southampton sans difficulté (3-1), consolidant ainsi son avance confortable avec 70 points au compteur.

Crystal Palace a réussi à se défaire d’Ipswich Town sur le plus petit des écarts (1-0), tandis que Brighton est venu à bout de Fulham (2-1). Aston Villa est allé chercher une précieuse victoire à Brentford (1-0), alors que Wolverhampton et Everton se sont neutralisés (1-1).

Ce dimanche, tous les regards seront tournés vers les chocs Chelsea-Leicester, Tottenham-Bournemouth, et surtout le classique très attendu entre Manchester United et Arsenal à 17h30. Lundi soir, West Ham accueillera Newcastle dans un match crucial pour les deux formations.

Au classement, derrière Liverpool, Arsenal reste deuxième mais compte désormais 16 points de retard. Nottingham Forest réalise une excellente opération en s’emparant de la troisième place, tandis que Manchester City descend en quatrième position, désormais sous la menace directe de Chelsea et Brighton.