L’AS Soliman reçoit le club africain lors de la 24e journée de la Ligue Pro 1 Tunisie ce samedi 8 mars 2025 à partir de 14h00.

Ce duel entre l’AS Slimane et le Club Africain promet d’être intense et très disputé. Chaque équipe aura à cœur de tout donner pour réussir à obtenir un résultat favorable. L’AS Slimane, qui évolue à domicile, sera poussée par son public, tandis que le Club Africain comptera sur son expérience et son collectif pour l’emporter.

Vous pouvez regarder le match AS Soliman vs club africain sur la chaîne Al wataniya 2.