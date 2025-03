Le temps de ce vendredi s’annonce instable sur l’ensemble du pays, avec un ciel souvent chargé en nuages et des averses intermittentes. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), ces précipitations seront localement intenses et accompagnées d’orages, notamment sur les régions Est du nord et du centre.

Le vent soufflera principalement de secteur Ouest, avec une intensité variable. Il sera fort à très fort près des côtes, tandis qu’il restera modéré à faible dans les autres régions. Cette situation engendrera une mer houleuse à agitée au nord et très agitée à moutonneuse sur le reste des côtes.

Côté températures, elles afficheront une certaine fraîcheur, variant entre 14 et 18°C dans les régions de l’ouest et entre 18 et 23°C ailleurs.