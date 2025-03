Le jeûne contribue à réduire les inflammations dans le corps de 30 %, selon une étude scientifique internationale publiée en 2021, a fait savoir jeudi la spécialiste en gériatrie, Afef Hammami.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Afef Hammami a souligné que le jeûne a plusieurs bienfaits dont la réduction des inflammations chroniques, l’amélioration de la sensibilité du corps à l’insuline et le renforcement du renouvellement cellulaire.

“Ces effets peuvent ainsi retarder l’apparition des signes du vieillissement et limiter les risques de maladies chroniques”, a-t-elle expliqué.

Elle a, en outre, indiqué qu’une autre étude internationale publiée en 2020 avait démontré que le jeûne favorise la production de protéines qui protègent les cellules nerveuses, réduisant ainsi de 25 % l’apparition des signes de la maladie d’Alzheimer outre l’amélioration des fonctions cardiovasculaires et la diminution de la pression artérielle ainsi que du taux de cholestérol dans le sang de 10 à 15 %.

Par ailleurs, la spécialiste a souligné l’importance d’adopter une alimentation équilibrée au moment de la rupture du jeûne et du shour, particulièrement chez les personnes âgées. “Cette alimentation doit être riche en protéines et en légumes, tout en évitant les sucres rapides et les aliments frits”, a-t-elle précisé.