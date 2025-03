Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a réitéré, mardi, la position constante de la Tunisie en soutien aux luttes du peuple palestinien pour recouvrer l’ensemble de ses droits légitimes et établir son État indépendant et souverain sur l’intégralité du territoire palestinien, avec al-Qods comme capitale.

Dans son discours prononcé lors du Sommet arabe extraordinaire au Caire Pour la Palestine, au nom du président de la République, Kais Saïed, Nafti a souligné le rejet catégorique, par la Tunisie, de toute tentative visant à déplacer le peuple palestinien et à saper sa cause juste, lit-on dans un communiqué du ministère des affaires étrangères.

“La Tunisie rejoint l’Égypte, la Jordanie et le Royaume d’Arabie saoudite dans leur opposition à tous les plans de déplacement forcé des Palestiniens”, a-t-il dit.

Nafti a indiqué que le catastrophe humanitaire subie par le peuple palestinien exige une mobilisation accrue de la communauté arabe et internationale pour accélérer le processus de reconstruction de Gaza.

Par ailleurs, le ministre a appelé les Etats arabes et islamiques ainsi que la communauté internationale à intensifier leurs efforts pour alléger les souffrances du peuple palestinien et le protéger contre la guerre génocidaire qu’il endure depuis des décennies.

En marge du sommet arabe extraordinaire, le ministre a tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues algérien, libyen et mauritanien. Ces entretiens ont été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales et d’intensifier le rôle de la région maghrébine dans l’action arabe et africaine commune.

Le ministre s’est également entretenu avec son homologue omanais. Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur l’importance d’organiser, dans les plus brefs délais, la prochaine échéance bilatérale, pour concrétiser les relations de fraternité et de coopération multiforme qu’entretiennent les deux pays.