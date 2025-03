Le centre Indien pour les relations culturelles a annoncé l’octroi de deux bourses d’études universitaires aux étudiants tunisiens au niveau du premier cycle de l’enseignement supérieur, du master et du doctorat dans les universités Indiennes et ce, dans le cadre du programme de bourses offertes aux étudiants Africains au titre de l’année universitaire 2025.

Parmi les conditions d’éligibilité, les candidats doivent être âgés entre 18 et 50 ans et maitriser suffisamment l’anglaise, selon un communiqué publié par la direction générale de la coopération internationale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministère de l’enseignement supérieur a appelé les candidats à présenter leurs dossiers en anglais et à finaliser les procédures sanitaires avant le voyage ou directement à l’arrivée en Inde.

Les candidats souhaitant obtenir plus de précisions peuvent consulter le lien suivant: https://www.a2ascholarships.iccr.gov.in

Les étudiants doivent s’inscrire sur le site précité et fournir à la direction générale de coopération internationale une copie de leurs dossiers de candidature, une copie de leurs diplômes et un relevé de notes traduit en anglais, avant la date du 30 avril 2025.